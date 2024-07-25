Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Lawan Kontingen Indonesia di Cabor Panahan Olimpiade Paris 2024: Lawan Malaysia di Beregu Putri, Tantang India di Beregu Campuran!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |22:46 WIB
Daftar Lawan Kontingen Indonesia di Cabor Panahan Olimpiade Paris 2024: Lawan Malaysia di Beregu Putri, Tantang India di Beregu Campuran!
Diananda Choirunisa tempati peringkat 6 di ranking round. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

DAFTAR lawan kontingen Indonesia di cabang olahraga (Cabor) panahan Olimpiade Paris 2024 sudah diketahui. Siapa lawan Indonesia telah diketahui seiring berakhirnya individual ranking round.

Kontingen Indonesia di cabor panahan dipastikan memiliki wakil di empat nomor, yakni individu putra dan putri, beregu putri, serta beregu campuran. Pada nomor individu putra, Indonesia akan menurunkan Arif Dwi Pangestu.

Atlet panahan Indonesia siap tempur di Piala Presiden 2024. (Foto: NOC Indonesia)

(Atlet panahan Indonesia siap tempur di Piala Presiden 2024. (Foto: NOC Indonesia)

Lanjut di individu putri, Indonesia memiliki tiga wakil yakni Diananda Choirunisa, Rezza Octavia, dan Syifa Nurafifah Kamal. Untuk nomor beregu putri, Diananda, Rezza dan Syifa akan mewakili Merah Putih. Sementara itu, di nomor beregu campuran, Indonesia akan diwakili oleh Diananda dan Arif.

Berdasarkan hasil ranking round yang menjadi patokan pada bagan undian, paling menarik adalah nomor beregu putri. Indonesia yang menempati peringkat ketujuh akan menantang tim Malaysia yang menempati peringkat 10.

Pada individu putri, Diananda yang menduduki ranking enam akan bertemu Laura van der Winkel asal Belanda di babak 64 besar. Lawan Diananda itu menempati peringkat 59 dalam ranking round.

Selain itu, wakil Indonesia lainnya yakni Rezza akan bertemu Virginie Chenier dari Kanada di babak 64 besar. Sementara itu, Syifa akan berjumpa Bhajan Kaur asal India berperingkat 22 di dalam ranking round.

