HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Major League Baseball 2024 Pekan Ini, Saksikan di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |22:53 WIB
Jadwal Major League Baseball 2024 Pekan Ini, Saksikan di Vision+
Saksikan Major League Baseball 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL Major League Baseball 2024 pekan ini akan diulas dalam artikel ini. Saksikan laga-laga serunya di Vision+.

Bagi pencinta olahraga, siap-siap streaming olahraga favorit kamu di Vision+. Nonton keseruan pertandingan sports dari berbagai cabang olahraga, mulai dari bola basket hingga golf.

Major League Baseball 2024

Temukan momen-momen terbaik dari berbagai pertandingan yang tak boleh kamu lewatkan. Simak jadwal tayangan olahraga di Vision+ berikut:

Senin, 22 Juli 2024

FIBA U17 Women’s Basketball World Cup 2024

06:30 | LIVE | 3rd Place & Final

Major League Baseball 2024

06:10 | LIVE | Boston Red Sox vs Los Angeles Dogers

Selasa, 23 Juli 2024

Major League Baseball 2024

00:05 | LIVE | Tampa Bay Rays vs New York Yankees

09:10 | LIVE | San Francisco Giants vs Los Angeles Dodgers

Rabu, 24 Juli 2024

ASEAN Club Championship Shopee Cup 24/25

19:00 | LIVE | Svay Rieng FC vs Young Elephants FC- Play off

18:00 | LIVE | Shan United FC vs Kasuka FC-Play off

Major League Baseball 2024

09:10 | LIVE | San Francisco Giants vs Los Angeles Dodgers

Kamis, 25 Juli 2024

Senior Open Presented by Rolex 2024

18:30 | LIVE | Round 1

Major League Baseball 2024

06:05 | LIVE | New York Mets vs New York Yankees

