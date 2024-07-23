Kisah Kocak Marc Marquez saat Liburan Balap MotoGP Tetap Crash Bareng Adiknya Alex Marquez di Pantai Spanyol

Marc Marquez dan Alex Marquez crash saat liburan di pantai (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

KISAH kocak Marc Marquez saat liburan balap MotoGP tetap crash bareng adiknya Alex Marquez di Spanyol. Namun, keduanya tampak senang dengan insiden tersebut.

Marquez dan kecelakaan atau crash seperti sudah melekat. The Baby Alien bahkan pernah mengaku sengaja terjatuh dari motornya demi mencari limit atau batasan.

Tidak heran bila Marquez kerap terjatuh di lintasan balap. Sampai-sampai, ia harus menderita beragam cedera yang membuat tubuhnya melemah dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan, saat liburan pun, Marquez mengalami crash! Insiden kocak itu terjadi di sebuah pantai di Spanyol bersama sang adik.

Ceritanya, Marquez bersaudara dan kawan-kawannya tengah berlibur di Menorca, Spanyol. Menariknya, Marc mengajak sang kekasih, Gemma Pinto, dan Alex juga membawa pujaan hatinya Gabriela Guzman.

Selain bersama pasangan masing-masing, Marc dan Alex juga menghabiskan waktu berdua. Salah satunya di atas papan selancar.