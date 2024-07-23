Valentino Rossi Tanggapi Duet Bagnaia-Marquez di Ducati pada MotoGP 2025

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan memperkuat tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 (Foto: Reuters)

LEGENDA MotoGP, Valentino Rossi memberikan pandangan mengenai duet Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Rossi yakin Bagnaia akan tetap kuat sekalipun tidak bertandem dengan Marc Marquez.

Marc Marquez akan meninggalkan tim satelit Gresini Ducati pada akhir musim ini. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu akan merapat ke tim pabrikan Ducati Lenovo dan berduet dengan Francesco Bagnaia mulai musim depan.

Keputusan Ducati merekrut Marquez membuat banyak pihak terkejut, tak terkecuali Valentino Rossi. Menurut The Doctor -julukan Valentino Rossi, Bagnaia akan mendapatkan rekan setim yang merepotkan.

“Kedatangan Marc merupakan kejutan bagi semua orang: bagi saya, bagi Pecco, tetapi terutama bagi Jorge Martin,” kata Rossi dikutip dari Crash.

“Ini pasti akan sulit bagi Pecco (Bagnaia) karena dia akan menghadapi rekan setim yang sangat tidak nyaman, tetapi saya pikir dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk melawannya,” sambungnya.

Namun demikian, Rossi menganggap kehadiran Marquez tidak akan meruntuhkan dominasi Bagnaia bersama Ducati Lenovo. Menurutnya, dua kali juara MotoGP itu tak membutuhkan Marquez untuk menjadi lebih kuat.