PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tinggal 50 Hari, Menko PMK Matangkan Persiapan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |03:53 WIB
PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tinggal 50 Hari, Menko PMK Matangkan Persiapan
Menko PMK, Muhadjir Effendy, ingin PON XXI Aceh-Sumut 2024 semakin siap (Foto: Kemenko PMK RI)
JAKARTA – Menko PMK, Muhadjir Effendy, memastikan persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024 terus dimatangkan. Sebab, ajang olahraga tersebut hanya tersisa 50 hari lagi.

PON XXI Aceh Sumut 2024 akan dilaksanakan pada 8-20 September. Menko Muhadjir lalu menggelar Rapat Koordinasi Progres Persiapan Penyelenggaraan pada Sabtu 20 Juli 2024.

Ratas PON XXI

“Berdasarkan arahan Presiden pada Rapat terbatas tanggal 13 Juni lalu, perlu dilakukan pengecekan di lapangan berkaitan dengan urusan venue (arena) dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024," ujar Muhadjir, dikutip Minggu (21/7/2024).

Selain itu, saat ini tengah dalam proses pengesahan Keputusan Presiden (Keppres) terkait satuan tugas khusus guna melakukan pengawalan terhadap penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII 2024. Menko PMK ditunjuk sebagai pengarah dan memiliki tugas untuk memberikan arahan kebijakan strategis.

"Perlu dipastikan kembali agar venue dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu diperlukan Percepatan renovasi/pembangunan venue PON XXI di Aceh dan Sumut oleh Kementeriam PUPR, Pemprov Aceh, Pemprov Sumut, KONI Pusat," ujar Muhadjir.

Untuk progres persiapan lainnya seperti peralatan pendukung sebagian besar sudah terpenuhi dan sebagian masih dalam tahap pengadaan. Untuk akomodasi, konsumsi, transportasi masih dalam proses tender pihak penyedia.

