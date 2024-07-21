Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Gugup Sekaligus Antusias Jelang Tampil di Olimpiade Paris 2024

GANDA campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, mengakui masih ada rasa gugup menjelang Olimpiade Paris 2024. Namun, mereka juga sangat antusias menyambut ajang tersebut karena ini menjadi ajang pertamanya.

Olimpiade Paris 2024 tinggal menghitung hari. Pesta olahraga terbesar di muka bumi ini dihelat pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Cabang olahraga bulutangkis akan bergulir 27 Juli sampai 5 Agustus di Porte De La Chapelle Arena alias Adidas Arena.

Menjelang ajang tersebut, Rinov tak bisa menampik bahwa dirinya masih merasa gugup. Mengingat, ini merupakan ajang pertamanya bersama Pitha. Namun, dia mencoba menikmati semua prosesnya.

“Saya mencoba menikmati semuanya menjelang Olimpiade tapi setiap orang pasti ada rasa gugup, begitu juga dengan saya,” kata Rinov dalam rilis PBSI, Minggu (21/7/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Pitha. Kendati merasa gugup, dia juga mengaku sangat antusias. Menurutnya, proses persiapan yang selama ini dijalani cukup berbeda. Mengingat, ajang yang akan mereka lakoni adalah pesta olahraga bergengsi sejagat raya.

“Semakin dekat dengan hari Olimpiade, ada rasa gugup karena belum tahu rasanya seperti apa tapi saya excited. Jadi mau menjadikan hal ini sebagai motivasi,” tutur Pitha.