Persiapan Matang, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Fokus Jaga Mental Jelang Olimpiade Paris 2024

PASANGAN ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, punya persiapan cukup jelang Olimpiade Paris 2024. Keduanya saat ini ingin fokus menjaga mental mereka jelang tampil di multievent terakbar tersebut.

Olimpiade Paris 2024 tinggal menghitung hari. Pesta olahraga terbesar di muka bumi ini dihelat pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Cabang bulutangkis akan bergulir 27 Juli sampai 5 Agustus di Porte De La Chapelle Arena alias Adidas Arena.

Menjelang ajang tersebut, atlet bulutangkis Indonesia sudah melakukan persiapannya dengan menjalani pemusatan latihan di Chambly, Prancis. Hal itu dilakukan agar pebulutangkis Tanah Air bisa meraih hasil manis di Olimpiade Paris 2024.

Rinov mengungkapkan bahwa persiapannya saat ini bersama Pitha sudah berjalan di jalur yang benar. Kata dia, saat ini yang terpenting tinggal konsisten menerapkan apa yang sudah dilatih dan menyiapkan mental.

BACA JUGA:

“Persiapan sudah cukup baik. Sudah matang tinggal mengasah lagi yang sudah dilatih dan menyiapkan mental pertandingan,” ucap Rinov dalam rilis PBSI, Minggu (21/7/2024).

Hal senada juga diutarakan Pitha. Pemain berusia 25 tahun ini bersyukur karena mereka tidak mengalami cedera jelang Olimpiade Paris 2024.