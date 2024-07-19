POBSI Pool Circuit Seri III 2024 di Lampung: 6 Pebiliar Tuan Rumah Masuk Babak Penyisihan

ENAM pemain asal Lampung masuk babak penyisihan dalam turnamen POBSI Pool Circuit Seri III 2024. Ajang biliar itu diketahui berlangsung di Bandar Lampung.

Ya, turnamen POBSI Pool Circuit Seri III 2024 di Bandar Lampung sudah memasuki 16 babak besar dengan sistem gugur. Mereka bertanding dengan hanya satu kali kesempatan.

Dari 16 peserta, 6 pebiliar di antaranya berasal dari Lampung. Para pebiliar Lampung akan bersaing ketat dengan pemain top nasional.

Menurut manager pertandingan PB POBSI, Edy Hartono, para pemain yang sudah masuk babak di 16 besar ini dianggap sudah memiliki kemampuan yang merata. Mereka akan bertanding mencari 9 game kemenangan.