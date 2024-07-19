Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit Seri III 2024 di Lampung: 6 Pebiliar Tuan Rumah Masuk Babak Penyisihan

Ruslan AS , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |20:21 WIB
POBSI Pool Circuit Seri III 2024 di Lampung: 6 Pebiliar Tuan Rumah Masuk Babak Penyisihan
POBSI Pool Circuit III 2024 Lampung. (Foto: Ruslan As/MNC Portal Indonesia)
ENAM pemain asal Lampung masuk babak penyisihan dalam turnamen POBSI Pool Circuit Seri III 2024. Ajang biliar itu diketahui berlangsung di Bandar Lampung.

Ya, turnamen POBSI Pool Circuit Seri III 2024 di Bandar Lampung sudah memasuki 16 babak besar dengan sistem gugur. Mereka bertanding dengan hanya satu kali kesempatan.

POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung

Dari 16 peserta, 6 pebiliar di antaranya berasal dari Lampung. Para pebiliar Lampung akan bersaing ketat dengan pemain top nasional.

Menurut manager pertandingan PB POBSI, Edy Hartono, para pemain yang sudah masuk babak di 16 besar ini dianggap sudah memiliki kemampuan yang merata. Mereka akan bertanding mencari 9 game kemenangan.

