Peserta Seri Ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung Bicara Lawan Tersulit

Persaingan sengit di seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung. (Foto: Ira Widyanti/MPI)

SALAH satu peserta seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung, Gebby Adi Wibawa, bicara lawan tersulitnya di ajang ini. Ia menilai, lawan tersulit yang harus dihadapi adalah melawan diri sendiri.

Ia menilai mengalahkan diri sendiri merupakan sesuatu yang rumit. Butuh konsistensi demi berjaya di akhir turnamen.

(Suasana seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung. (Foto: Ira Widyanti/MPI)

"Untuk lawan terberat menurut saya yaa diri sendiri. Maksudnya di sini ya bagaimana kita bisa konsisten bermain dengan baik," kata Gebby.