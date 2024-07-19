Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Peserta Seri Ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung Bicara Lawan Tersulit

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |05:05 WIB
Peserta Seri Ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung Bicara Lawan Tersulit
Persaingan sengit di seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung. (Foto: Ira Widyanti/MPI)
A
A
A

SALAH satu peserta seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung, Gebby Adi Wibawa, bicara lawan tersulitnya di ajang ini. Ia menilai, lawan tersulit yang harus dihadapi adalah melawan diri sendiri.

Ia menilai mengalahkan diri sendiri merupakan sesuatu yang rumit. Butuh konsistensi demi berjaya di akhir turnamen.

Suasana seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung. (Foto: Ira Widyanti/MPI)

(Suasana seri ketiga POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung. (Foto: Ira Widyanti/MPI)

"Untuk lawan terberat menurut saya yaa diri sendiri. Maksudnya di sini ya bagaimana kita bisa konsisten bermain dengan baik," kata Gebby.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
