Belajar dari The Daddies dan The Minions, Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Tempur di Olimpiade Paris 2024!

Fajar Alfian/Rian Ardianto belajar banyak dari The Minions dan The Daddies jelang Olimpiade Paris 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

FAJAR Alfian/Rian Ardianto mengambil banyak pelajaran dari Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Kevin Sanjaya/Marcus Gideon jelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Pelajaran itu diambil Fajar/Rian ketika berperan sebagan lawan sparring The Daddies -julukan dari Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- dan The Minions -julukan Kevin Sanjaya/Marcus Gideon- jelang Olimpiade Tokyo 2020.

Sekadar diketahui, Fajar/Rian sedang menjalani pemusatan latihan di Chambly, Prancis, jelang turun di Olimpiade Prancis 2024. Fajar/Rian dimentori langsung dua peraih medali emas Olimpiade, Candra Wijaya dan Hendra Setiawan, serta dihadapkan dengan sparring partner tangguh, yakni Shohibul Fikri, Bagas Maulana dan Daniel Marthin.

(Fajar Alfian dan Rian Ardianto belajar banyak dari The Daddies dan The Minions jelang Olimpiade Paris 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

"Kami di Olimpiade Tokyo kan jadi tim sparring, waktu itu lihat persiapan The Minions dan The Daddies," kata Rian Ardianto dalam keterangan pers PBSI, Jumat (19/7/2024)

"Kami belajar dari sana jadi saat ini kami setidaknya sudah ada gambaran training camp seperti apa. Tidak jauh berbeda rasanya jadi sudah lebih tahu mengatur fokusnya apalagi ini kan sudah sebentar lagi (Olimpiade-nya)," terang peraih All England dua tahun terakhir ini.

Fajar/Rian juga mengatakan selama empat hari berada di Chambly untuk TC, mereka dalam kondisi cukup baik. Semua persiapan yang dijalani berjalan lancar.

"Kondisi alhamdulillah semua baik. Latihan berjalan lancar," sambung Rian.