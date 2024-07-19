Fajar Alfian/Rian Ardianto Latihan Lawan 3 Pebulutangkis Tangguh, Siap Rebut Emas Olimpiade Paris 2024?

FAJAR Alfian/Rian Ardianto mendapat lawan sparring yang lumayan tangguh selama menjalani pemusatan latihan di Chambly, Prancis, jelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Mereka dihadapkan dengan Bagas Maulana, Shohibul Fikri dan Daniel Marthin selama pemusatan latihan di Prancis.

Tak cuma berlatih dengan para ganda putra top Indonesia tersebut, Fajar/Rian juga dimentori para legenda yang pernah medali emas Olimpiade, yakni Candra Wijaya dan Hendra Setiawan. Harapannya kolaborasi ini dapat mengantarkan Fajar/Rian meraih hasil maksimal di Olimpiade Paris 2024.

(Fajar Alfian dan Rian Ardianto latihan serius jelang Olimpiade Paris 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

"Para atlet latih tanding atau sparring dan mentor di ganda putra memegang peranan penting kelancaran latihan Fajar/Rian di training camp ini," kata Aryono Miranat, Okezone mengutip dari keterangan pers yang diterima dari PBSI.

"Fikri, Bagas dan Daniel saya bawa untuk kebutuhan latihan Fajar/Rian. Fikri dengan permainan depan sedangkan Bagas dan Daniel kuat di bola belakang. Ini bagus untuk latihan bertahan,"lanjut Aryono.

"Di mentor ada Candra (Wijaya) dan Hendra (Setiawan), selain bisa berbagi pengalaman karena mereka adalah peraih medali emas Olimpiade, keduanya juga siap untuk turun ke lapangan memberi drilling atau latihan game," tegas Aryono.

Aspek mental juga disorot Aryono. Ia meyakini apa pun bisa terjadi di ajang Olimpiade. Terlebih jika menilik ke belakang, multievent olahraga terbesar di dunia itu kerap menghadirkan kejutan.