Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Latihan Lawan 3 Pebulutangkis Tangguh, Siap Rebut Emas Olimpiade Paris 2024?

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |10:26 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Latihan Lawan 3 Pebulutangkis Tangguh, Siap Rebut Emas Olimpiade Paris 2024?
Fajar Alfian/Rian Ardianto siap tempur di Olimpiade Paris 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

FAJAR Alfian/Rian Ardianto mendapat lawan sparring yang lumayan tangguh selama menjalani pemusatan latihan di Chambly, Prancis, jelang tampil di Olimpiade Paris 2024. Mereka dihadapkan dengan Bagas Maulana, Shohibul Fikri dan Daniel Marthin selama pemusatan latihan di Prancis.

Tak cuma berlatih dengan para ganda putra top Indonesia tersebut, Fajar/Rian juga dimentori para legenda yang pernah medali emas Olimpiade, yakni Candra Wijaya dan Hendra Setiawan. Harapannya kolaborasi ini dapat mengantarkan Fajar/Rian meraih hasil maksimal di Olimpiade Paris 2024.

Fajar Alfian dan Rian Ardianto latihan serius jelang Olimpiade Paris 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

(Fajar Alfian dan Rian Ardianto latihan serius jelang Olimpiade Paris 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

"Para atlet latih tanding atau sparring dan mentor di ganda putra memegang peranan penting kelancaran latihan Fajar/Rian di training camp ini," kata Aryono Miranat, Okezone mengutip dari keterangan pers yang diterima dari PBSI.

"Fikri, Bagas dan Daniel saya bawa untuk kebutuhan latihan Fajar/Rian. Fikri dengan permainan depan sedangkan Bagas dan Daniel kuat di bola belakang. Ini bagus untuk latihan bertahan,"lanjut Aryono.

"Di mentor ada Candra (Wijaya) dan Hendra (Setiawan), selain bisa berbagi pengalaman karena mereka adalah peraih medali emas Olimpiade, keduanya juga siap untuk turun ke lapangan memberi drilling atau latihan game," tegas Aryono.

Aspek mental juga disorot Aryono. Ia meyakini apa pun bisa terjadi di ajang Olimpiade. Terlebih jika menilik ke belakang, multievent olahraga terbesar di dunia itu kerap menghadirkan kejutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement