29 Atlet Biliar Ikuti Turnamen Seti Ketiga Pobsi Pool Circuit Bandar Lampung 2024

SEBANYAK 29 atlet biliar dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti turnamen seri ketiga pengurus besar persatuan olahraga biliar seluruh indonesia (Pobsi) pool circuit 2024 di Bandarlampung, Rabu (17/7/2024).

Dalam turnamen sering ketiga ini, selain mendapatkan hadiah Rp100 juta, turnamen ini juga menjadi ajang bagi pebiliar untuk mencari poin ranking nasional.

Ketua harian KONI Lampung Brigjen TNI (Purn) Amalsyah Tarmizi yang membuka pertandingan tersebut berharap selain berdampak kepada wisatawan yang akan berkunjung di Lampung, ajang lomba biliar ini juga dapat memunculkan atlit-atlit baru di Lampung.

"Ya semoga bisa lebih banyak bermunculan atlit-atlit baru yang berprestasi, khususnya di olahraga biliar ini. Terlebih lagi KONI Lampung menargetkan emas pada PON di Aceh mendatang," ujar Amalsyah.

Sementara Ketua POBSI Lampung Nazwar Basyuni menambahkan, 29 atlet yang bertanding tersebut terdiri dari 14 pebiliar Lampung dan 15 lain berasal dari luar Lampung, baik Pulau Sumatera maupun Jawa.