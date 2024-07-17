Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung Mulai Digelar, Perebutkan Hadiah hingga Rp100 Juta

Ruslan AS , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:49 WIB
POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung mulai digelar. Turnamen biliar ini memperebutkan hadiah bernilai fantastis hingga Rp100 juta.

Ya, ajang POBSI Pool Circuit 2024 berlanjut. Pada seri ketiga, turnamen biliar ini digelar di Bandar Lampung.

POBSI Pool Circuit 2024 di Bandar Lampung

Total, ada 29 atlet ikut ambil bagian di POBSI Pool Circuit 2024. Ajang POBSI Pool Circuit 2024 resmi dimulai pada Rabu (17/7/2024).

Turnamen biliar tingkat nasional yang baru pertama kali digelar di Lampun ini tak hanya memunculkannya atlet-atlet berbakat. Ajang ini juga jadi wadah para pebiliar mencari poin ranking nasional.

Ajang POBSI Pool Circuit 2024 dibuka langsung oleh Ketua Harian KONI Lampung, Brigjen TNI (purn) Amalsyah Tarmizi. Menurutnya, ada sejumlah manfaat yang bisa dihadirkan dari ajang ini.

Di antaranya berdampak kepada wisatawan yang akan berkunjung di Lampung. Selain itu, ajang biliar ini juga bisa memunculkan atlet-atlet baru di Lampun. Apalagi, KONI Lampung menargetkan emas pada PON 2024 di Aceh.

(Djanti Virantika)

