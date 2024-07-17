Duet Baru, Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Leo Rolly Berencana Turun di 5 Turnamen Asia

PELATIH ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, sudah merencanakan dua pasangan barunya turun di lima turnamen Asia. Kedua pasangan tersebut adalah Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando.

Seperti diketahui, Fikri/Daniel dan Bagas/Leo akan debut di Japan Open 2024 pada 20-25 Agustus 2024. Tak berhenti di situ, duet anyar tersebut akan dimainkan di 4 turnamen lain Asia di BWF World Tour 2024.

Selain Japan Open 2024 Super 750, keempat turnamen tersebut adalah Korea Open Super 500 (27 Agustus - 1 September 2024), Taiwan Open Super 300 (3-8 September 2024), Hong Kong Open Super 500 (10-15 September 2024), dan China Open Super 1000 (17-22 September 2024).

Hal ini pun dikonfirmasi langsung oleh Aryono. Namun begitu, ini masih sebuah rencana. Pasalnya, kelima turnamen tersebut digelar secara beruntun, mulai dari Japan Open 2024 hingga China Open 2024.