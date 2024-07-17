Kisah Miguel Oliveira, Sosok Pembalap yang Nikahi Adiknya Sendiri Ini Ternyata Pernah Juara MotoGP Mandalika 2022

KISAH Miguel Oliveira, sosok pembalap MotoGP yang menikahi adiknya sendiri menarik untuk diulas. Sebab, ia ternyata pernah juara MotoGP Mandalika 2022.

Seperti diketahui, pembalap MotoGP yang kini membela tim Trackhouse Racing, Miguel Oliveira memiliki kisah asmara yang sangat unik. Pasalnya, ia jatuh cinta dan menikahi adik tirinya sendiri, yakni Andreia Pimenta.

Andreia Pimenta merupakan anak dari istri kedua ayah Miguel. Meski begitu diketahui jika Miguel Oliveira dan Pimenta sudah menjalin hubungan asmara sejak lama secara rahasia.

Setelah 1 tahun menyembunyikan hubungan asmara mereka dalam balutan persahabatan, Miguel Oliveira dan Andreia Pimenta akhirnya memutuskan untuk menikah pada 2021 lalu. Hubungan rumah tangga mereka pun terjalin dengan harmonis hingga saat ini.

Bahkan, pasangan unik ini sudah dikaruniai seorang putri cantik bernama Alice yang lahir pada November 2021 lalu. Hal ini pun semakin menambah semangat pembalap asal Portugal itu dalam melaju di lintasan.

Hal itu dapat dibuktikan oleh Miguel Oliveira salah satunya saat ia tampil di MotoGP Mandalika pada tahun 2022 lalu. Seperti diketahui, balapan itu merupakan debut perdana Sirkuit Mandalika milik Indonesia digunakan untuk turnamen sekelas MotoGP.