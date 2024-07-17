Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miguel Oliveira, Sosok Pembalap yang Nikahi Adiknya Sendiri Ini Ternyata Pernah Juara MotoGP Mandalika 2022

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |15:22 WIB
Kisah Miguel Oliveira, Sosok Pembalap yang Nikahi Adiknya Sendiri Ini Ternyata Pernah Juara MotoGP Mandalika 2022
Miguel Oliveira saat menjadi juara di MotoGP Indonesia 2022 (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH Miguel Oliveira, sosok pembalap MotoGP yang menikahi adiknya sendiri menarik untuk diulas. Sebab, ia ternyata pernah juara MotoGP Mandalika 2022.

Seperti diketahui, pembalap MotoGP yang kini membela tim Trackhouse Racing, Miguel Oliveira memiliki kisah asmara yang sangat unik. Pasalnya, ia jatuh cinta dan menikahi adik tirinya sendiri, yakni Andreia Pimenta.

Andreia Pimenta merupakan anak dari istri kedua ayah Miguel. Meski begitu diketahui jika Miguel Oliveira dan Pimenta sudah menjalin hubungan asmara sejak lama secara rahasia.

Setelah 1 tahun menyembunyikan hubungan asmara mereka dalam balutan persahabatan, Miguel Oliveira dan Andreia Pimenta akhirnya memutuskan untuk menikah pada 2021 lalu. Hubungan rumah tangga mereka pun terjalin dengan harmonis hingga saat ini.

Bahkan, pasangan unik ini sudah dikaruniai seorang putri cantik bernama Alice yang lahir pada November 2021 lalu. Hal ini pun semakin menambah semangat pembalap asal Portugal itu dalam melaju di lintasan.

Hal itu dapat dibuktikan oleh Miguel Oliveira salah satunya saat ia tampil di MotoGP Mandalika pada tahun 2022 lalu. Seperti diketahui, balapan itu merupakan debut perdana Sirkuit Mandalika milik Indonesia digunakan untuk turnamen sekelas MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement