HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap MotoGP Miguel Oliveira yang Punya Teman Spesial di Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |08:37 WIB
Kisah Pembalap MotoGP Miguel Oliveira yang Punya Teman Spesial di Indonesia
Pembalap Tim Trackhouse, Miguel Oliveira. (Foto: Instagram/88migueloliveira)
A
A
A

KISAH pembalap MotoGP Miguel Oliveira yang punya teman spesial di Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab berkat teman spesial itu, Oliveira berhasil menjadi pembalap MotoGP pertama yang menang di Sirkuit Mandalika.

Seperti yang diketahui, MotoGP Mandalika pertama kali digelar pada musim 2022. Kala itu seri Indonesia tersebut menjadi balapan kedua setelah Qatar dalam kalende MotoGP 2022.

Karena perdana beraksi di Sirkuit Mandalika, banyak rider yang kesulitan menaklukkan trek yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Indonesia tersebut. Pada akhirnya, Oliveira yang saat itu masih berada di tim pabrikan Red Bull KTM mampu beradaptasi dengan baik hingga memenangkan balapan MotoGP Mandalika 2022.

Menariknya usai menang, Oliveira yang kini membela Trackhouse Racing tersebut menyebut ada satu orang Indonesia yang berjasa atas keberhasilannya di MotoGP Mandalika 2022. Sosok orang yang dimaksud adalah Risman, staf hotel tempat Oliveira menginap selama di Lombok.

Miguel Oliveira bersama Risman sang staf hotel di Mandalika

Oliveira menyinggung nama Risman dan mempersembahkan kemenangan di MotoGP Mandalika 2022 kepada staf hotel tersebut lantaran ingin menyampaikan rasa terima kasih.

“Saya mendedikasikan kemenangan ini untuk pria bernama Risman. Seorang staf di hotel tempat saya menginap dan selalu membantu," ujar Oliveira kepada Dorna usai balapan, pada Maret 2022 lalu.

"Dia (Risman) sangat mendukung saya selama akhir pekan, dia orang yang baik. Jadi saya berjanji kepadanya jika saya naik podium saya dedikasikan ini untuknya. Risman ini dia (podium untukmu)," tambah Oliveira.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
