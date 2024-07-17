Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Honda Rekrut Aleix Espargaro Jadi Test Rider di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |02:28 WIB
Alasan Honda Rekrut Aleix Espargaro Jadi <i>Test Rider</i> di MotoGP 2025
Aleix Espargaro resmi menjadi pembalap tes HRC untuk MotoGP 2025 (Foto: X/@AleixEspargaro)
A
A
A

ALASAN Honda Racing Corporation (HRC) merekrut Aleix Espargaro jadi test rider di MotoGP 2025 sudah diketahui. Kepala Tim HRC, Alberto Puig, menilai sang pembalap punya banyak pengalaman yang akan memberikan keuntungan.

Espargaro resmi gabung ke Repsol Honda sebagai pembalap penguji di MotoGP 2025. Pembalap berusia 34 tahun itu diketahui sudah memutuskan untuk pensiun pada akhir musim tahun ini.

Aleix Espargaro

Rider yang sedang membela Aprilia Racing mempunyai perjalanan karier cukup baik. Sebelum pensiun di akhir MotoGP 2024, Espargaro sempat membalap untuk Ducati, Yamaha, hingga Suzuki.

Puig mengatakan Espargaro masih merupakan pembalap potensial di MotoGP. Terlepas dari usianya yang tak lagi muda, ia melihat El Capitan dapat memberikan pengalaman berharganya untuk HRC.

“Aleix telah memutuskan untuk pensiun, jadi kami pikir dia masih seorang pembalap yang sangat cepat,” kata Puig dikutip dari Motosan, Rabu (17/7/2024).

“Dan dia punya pengalaman. Dia telah membalap untuk banyak pabrikan dan dia tidak terlalu muda, yang berarti dia memiliki pengalaman yang baik dan pemahaman yang baik tentang mesin MotoGP,” sambung pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement