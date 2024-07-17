Alasan Honda Rekrut Aleix Espargaro Jadi Test Rider di MotoGP 2025

ALASAN Honda Racing Corporation (HRC) merekrut Aleix Espargaro jadi test rider di MotoGP 2025 sudah diketahui. Kepala Tim HRC, Alberto Puig, menilai sang pembalap punya banyak pengalaman yang akan memberikan keuntungan.

Espargaro resmi gabung ke Repsol Honda sebagai pembalap penguji di MotoGP 2025. Pembalap berusia 34 tahun itu diketahui sudah memutuskan untuk pensiun pada akhir musim tahun ini.

Rider yang sedang membela Aprilia Racing mempunyai perjalanan karier cukup baik. Sebelum pensiun di akhir MotoGP 2024, Espargaro sempat membalap untuk Ducati, Yamaha, hingga Suzuki.

Puig mengatakan Espargaro masih merupakan pembalap potensial di MotoGP. Terlepas dari usianya yang tak lagi muda, ia melihat El Capitan dapat memberikan pengalaman berharganya untuk HRC.

“Aleix telah memutuskan untuk pensiun, jadi kami pikir dia masih seorang pembalap yang sangat cepat,” kata Puig dikutip dari Motosan, Rabu (17/7/2024).

“Dan dia punya pengalaman. Dia telah membalap untuk banyak pabrikan dan dia tidak terlalu muda, yang berarti dia memiliki pengalaman yang baik dan pemahaman yang baik tentang mesin MotoGP,” sambung pria asal Spanyol itu.