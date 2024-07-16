Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Digelar di Tiga Kota, Kratingdaeng Supercrosser 2024 Diharapkan Lahirkan Pembalap Muda dan Profesional Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |22:56 WIB
Digelar di Tiga Kota, Kratingdaeng Supercrosser 2024 Diharapkan Lahirkan Pembalap Muda dan Profesional Indonesia
Kratingdaeng Supercrosser 2024 digelar di tiga kota pada Juli-Oktober 2024 (Foto: ist)
AJANG balap motor Kratingdaeng Supercrosser 2024 Dirtwar Energy akan kembali digelar. Ini merupakan ajang bergengsi dari beberapa series perlombaan balap motor yang memperebutkan gelar juara nasional dari kelas motocross dan grasstrack.

Tahun ini kejuaraan akan digelar pada bulan Juli–Oktober 2024 di tiga kota, yaitu Banjar Patroman (Jawa Barat), Kediri (Jawa Timur) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Bekerja sama dengan IMI (Ikatan Motor Indonesia), Kratingdaeng Supercrosser 2024 Dirtwar Energy diharapkan bisa menjadi agenda tahunan, sekaligus dapat melahirkan pembalap muda dan profesional di Indonesia.

David Dwi Santoso, Marketing Manager Kratingdaeng, menyampaikan, “Melalu Kratingdaeng Supercrosser Dirtwar Energy, Kratingdaeng selalu berkomitmen untuk selalu memberikan energi dan menjadi wadah bagi para atlet motocross di Indonesia agar bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya sampai ranah Internasional,” katanya.

 BACA JUGA:

“Selain itu, event ini akan memperkuat posisi Kratingdaeng sebagai pilihan utama minuman berenergi bagi para pengguna kendaraan bermotor, juga selalu menjadi inspirasi dan semangat bagi para pembalap untuk mencapai performa terbaik mereka di setiap aksi. Mari bersamasama menciptakan prestasi dan pengalaman luar biasa di setiap lintasan,” lanjut David.

Pada ajang tahun 2024 ini diperkirakan lebih dari 250 crosser dari seluruh Indonesia yang akan berlaga dan disaksikan ribuan penonton. Ada pun kejuaraan ini akan terdiri dari kelas motocross dan kelas grasstrack di beberapa kategori lomba yang akan memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah. Nantinya Kejuaraan Nasional ini juga akan memperebutkan wild card untuk dapat mengikuti kejuaraan MX GP di tahun 2025.

