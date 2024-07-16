7 Pembalap Juara Dunia MotoGP yang Dulunya Jebolan Moto3, Nomor 1 Valentino Rossi!

BERIKUT tujuh pembalap juara dunia MotoGP yang dulunya jebolan Moto3. Dua di antara nama ini bahkan menjadi juara dunia di setiap kategori yang diikuti!

Moto3 atau GP 125 cc merupakan kelas terendah dari Grand Prix World Championship (Kejuaraan Dunia Grand Prix) yang diputar Dorna Sports. Nama Moto3 baru diperkenalkan pada 2012 sebagai rebranding.

Sebagai kategori terendah atau series penunjang, Moto3 kerap melahirkan pembalap-pembalap kelas dunia. Siapa saja yang sukses menjadi juara dunia MotoGP? Simak ulasan berikut ini.

7 Pembalap Juara Dunia MotoGP yang Dulunya Jebolan Moto3

7. Joan Mir





Tak hanya jebolan Moto3, pembalap asal Spanyol ini menjadi juara dunia pada edisi 2017. Mir kemudian tidak mengikuti Moto2 tetapi langsung loncat ke MotoGP pada 2019 bersama Suzuki Racing.

Hebatnya, pembalap asal Palma de Mallorca itu sukses menjadi juara dunia MotoGP 2020. Mir sayangnya kini tengah terseok-seok bersama Repsol Honda.

6. Fabio Quartararo





Seperti pembalap lainnya, El Diablo membangun karier dari kelas Moto3. Quartararo mengikuti kejuaraan ini selama dua musim yakni 2015-2016.

Akan tetapi, pria asal Prancis itu tak punya catatan gemilang. Hal serupa terjadi ketika naik kelas ke Moto2. Baru di MotoGP, Quartararo mampu meraih kemenangan dalam balapan dan juga titel juara dunia di edisi 2021!

BACA JUGA: Ini Penyebab Francesco Bagnaia Makin Lama Makin Memancarkan Aura Legenda MotoGP Valentino Rossi

5. Casey Stoner





Pria asal Australia ini tampil di 125cc (sekarang Moto3) pada dua kesempatan yakni 2001, dan 2003-2004. Stoner sempat meloncat ke Moto2 pada 2002 tetapi memutuskan turun kelas lagi.

Serupa dengan Quartararo, The Kurri-Kurri Boy tak pernah menjadi juara dunia di Moto3 juga Moto2. Namun, Stoner sukses merebut dua titel juara dunia di MotoGP pada 2007 dan 2011.