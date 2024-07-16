Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Belum Menang Juga di MotoGP 2024 Dibongkar Dani Pedrosa

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |22:02 WIB
Penyebab Marc Marquez Belum Menang Juga di MotoGP 2024 Dibongkar Dani Pedrosa
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PENYEBAB Marc Marquez belum menang juga di MotoGP 2024 dibongkar eks rekan setimnya, Dani Pedrosa. Pedrosa menilai Marquez lemah saat berada di tikungan sehingga sering kehilangan momentum.

Marc Marquez saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap berusia 31 tahun itu tampil cukup baik dalam sembilan seri balapan di musim ini.

Marc Marquez

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sudah meraih empat podium, namun belum ada kemenangan yang menghampirinya. Pedrosa mengatakan, ada satu penyebab yang membuat Marquez tak kunjung menang musim ini.

Mantan pembalap Repsol Honda itu mengungkapkan, Marquez masih lemah saat melewati tikungan. Menurut Pedrosa, mantan rekan setimnya itu sering kehilangan momentum di tikungan sehingga mudah disalip.

“Dalam beberapa balapan terakhir saya melihat Anda mampu menyalip pembalap saat melakukan pengereman, apalagi memasuki momen terakhir di puncak tikungan,” kata Pedrosa, dikutip dari Motosan, Selasa (16/7/2024).

Telusuri berita Sport lainnya
