Maverick Vinales Peringatkan Jorge Martin, Motor Aprilia RS-GP Punya Kelemahan Ini!

MAVERICK Vinales membocorkan kelemahan motor Aprila RS-GP yang akan dipakai Jorge Martin pada MotoGP 2025. Menurutnya, kecepatan motor saat menikung tertinggal dari rival-rivalnya.

Martin bakal pindah ke tim Aprilia Racing pada MotoGP 2025. Ia berani hijrah dari Ducati Corse karena melihat pabrikan asal Italia itu berkembang pesat di MotoGP dalam beberapa musim terakhir.

Kualitas mereka kini sudah berada di atas dua pabrikan raksasa Jepang, Honda dan Yamaha. Namun, Aprilia masih ketinggalan dari Ducati yang masih terus mendominasi di MotoGP 2024.

Meski begitu, Vinales dan Aleix Espargaro telah membantu mereka berkembang hingga bisa mulai bersaing dengan tim pabrikan Borgo Panigale. Akan tetapi, Top Gun mengungkapkan apa yang masih menjadi kekurangan motor RS-GP.

“Ducati melakukan tikungan dalam waktu yang lebih singkat. Ini salah satu karakteristik motor kami, kami harus lebih halus,” kata Vinales dilansir dari Crash, Senin (15/7/2024).

“Mereka (Ducati) lebih tajam. Di tikungan 180 derajat, Anda kembali sepenuhnya, mereka membuat perbedaan,” tambah pria asal Spanyol itu.