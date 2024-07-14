5 Pembalap MotoGP Ini Tak Mau Pakai Nomor 1 Setelah Sabet Gelar Juara Dunia, Nomor 1 Rival Sengit Valentino Rossi!

5 pembalap MotoGP ini tak mau pakai nomor 1 setelah sabet gelar juara dunia. Salah satunya ada rival sengit Valentino Rossi.

Diketahui, ada hak istimewa yang diberikan kepada juara dunia MotoGP. Mereka bisa menggunakan nomor 1 pada musim berikutnya, usai menyabet gelar juara dunia.

BACA JUGA: Kisah Haru Valentino Rossi yang Pilih Tetap Gunakan Nomor 46 meski Jadi Juara Dunia MotoGP

Hak itu pun dipakai dengan baik oleh juara bertahan saat ini, Francesco Bagnaia. Bahkan, dia sudah memakai nomor 1 di motor balapnya sejak musim lalu dan terus dipertahankan di MotoGP 2024 ini.

Bagnaia mematahkan kutukan bahwa juara dunia yang memakai nomor 1 takkan tampil moncer. Bahkan, para pembalap bisa kehilangan status juara dunia usai memakai nomor 1. Tetapi kala dipakai Bagnaia, dia justru berhasil mempertahankan gelar juara dari musim 2022 ke 2023. Kini, Bagnaia pun berpeluang besar untuk juara MotoGP lagi di musim 2024 ini.

Tetapi, tak semua pembalap mengambil keputusan sama seperti Bagnaia. Siapa saja mereka? Berikut 5 pembalap MotoGP ini tak mau pakai nomor 1 setelah sabet gelar juara dunia.

5. Jorge Lorenzo





Salah satu pembalap MotoGP ini tak mau pakai nomor 1 setelah sabet gelar juara dunia adalah Jorge Lorenzo. Dia diketahui berhasil merebut gelar juara MotoGP sebanyak 3 kali, yakni pada 2010, 2012, dan 2015.

Tetapi, Jorge Lorenzo hanya memakai nomor 1 sekali, yakni pada MotoGP 2011. Tetapi, dia malah gagal mempertahankan gelar juara. Usai itu, Lorenzo memutuskan tak memakai nomor 1 lagi usai juara. Dia setia dengan nomor 99.

4. Joan Mir





Lalu, ada Joan Mir. Dia sukses merebut gelar juara MotoGP bersama Suzuki pada 2020. Pencapaiannya kali itu mendapat sorotan besar.

Tetapi, usai juara, Joan mir tak ganti nomor ke nomor 1. Padahal, Joan Mir dapat dukungan dari Suzuki. Dia tetap memakai nomor 36.