Kisah Haru Valentino Rossi yang Pilih Tetap Gunakan Nomor 46 meski Jadi Juara Dunia MotoGP

KISAH haru Valentino Rossi yang pilih tetap gunakan nomor 46, meski jadi juara dunia MotoGP. Sebab, ada alasan khusus di balik keputusan Rossi tersebut.

Diketahui, Rossi telah berhasil mengukir prestasi manis selama berkarier di MotoGP. Dia total bisa merebut 9 gelar juara di berbagai kelas, di mana 7 di antaranya didapat di kelas premier.

Dengan menjadi juara dunia, Rossi sejatinya punya kesempatan menggunakan nomor 1. Tetapi, The Doctor -julukan Valentino Rossi- malah melepas hak khusus untuk seorang juara dunia itu.

Rossi memutuskan tetap menggunakan nomor 46 yang sudah sangat identik dengannya. Diketahui, pembalap asal Italia itu sudah menggunakan nomor 46 sejak debut di kelas 125 cc pada 1996. Rossi pun terus mempertahankannya hingga naik ke kelas MotoGP dan pensiun pada 2021.

BACA JUGA: Kisah 21 Pembalap yang Diminta Mengalah di Balapan Terakhir Valentino Rossi

Ternyata, ada alasan khusus di balik keputusan Rossi tetap mamakai nomor 46 ini. Semua itu berkaitan dengan ayah Valentino Rossi, yakni Graziano Rossi.

Rossi ternyata tetap setia memakai nomor 46 karena nomor itu juga identik dengan sang ayah. Diketahui, Graziano Rossi yang dahulu juga berprofesi sebagai pembalap juga pernah menggunakan nomor 46.