Kisah 21 Pembalap yang Diminta Mengalah di Balapan Terakhir Valentino Rossi

KISAH 21 pembalap yang diminta mengalah pada balapan terakhir Valentino Rossi akan dibahas artikel kali ini. Momen itu terjadi pada edisi 2021 lalu.

Seperti diketahui, Valentino Rossi resmi pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021. The Doctor memutuskan menyudahi kariernya yang sudah berjalan begitu panjang di MotoGP usai performanya terus menurun dalam beberapa musim terakhir.

Keputusan Rossi untuk pensiun pun kala itu sontak langsung mencuri perhatian besar. Bahkan, ada petisi yang dibuat para fans Rossi yang berharap 21 pembalap lain di MotoGP 2021 bakal mengalah dengan The Doctor di balapan terakhirnya.

Hal ini diharapkan bisa terjadi agar Rossi bisa menggenapi jumlah podiumnya. Sebelumnya, dia diketahui sudah naik podium sebanyak 199 kali. Jadi, jika menang, dia akan meraih podium ke-200.

Mendengar kemunculan petisi ini, Rossi pun angkat bicara. Dia merasa hal itu tak mungkin terjadi karena para pembalap lain juga punya ambisinya masing-masing.

“Sayangnya, itu (21 pembalap mengalah) tidak mungkin menurut saya,” kata Valentino Rossi sambil tersenyum, mengutip dari Crash.