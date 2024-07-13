Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah 21 Pembalap yang Diminta Mengalah di Balapan Terakhir Valentino Rossi

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |21:02 WIB
Kisah 21 Pembalap yang Diminta Mengalah di Balapan Terakhir Valentino Rossi
Legenda MotoGP, Valentino Rossi (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH 21 pembalap yang diminta mengalah pada balapan terakhir Valentino Rossi akan dibahas artikel kali ini. Momen itu terjadi pada edisi 2021 lalu.

Seperti diketahui, Valentino Rossi resmi pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021. The Doctor memutuskan menyudahi kariernya yang sudah berjalan begitu panjang di MotoGP usai performanya terus menurun dalam beberapa musim terakhir.

 

Keputusan Rossi untuk pensiun pun kala itu sontak langsung mencuri perhatian besar. Bahkan, ada petisi yang dibuat para fans Rossi yang berharap 21 pembalap lain di MotoGP 2021 bakal mengalah dengan The Doctor di balapan terakhirnya.

Hal ini diharapkan bisa terjadi agar Rossi bisa menggenapi jumlah podiumnya. Sebelumnya, dia diketahui sudah naik podium sebanyak 199 kali. Jadi, jika menang, dia akan meraih podium ke-200.

Mendengar kemunculan petisi ini, Rossi pun angkat bicara. Dia merasa hal itu tak mungkin terjadi karena para pembalap lain juga punya ambisinya masing-masing.

“Sayangnya, itu (21 pembalap mengalah) tidak mungkin menurut saya,” kata Valentino Rossi sambil tersenyum, mengutip dari Crash.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement