MOTOGP

Kocak, Fabio Di Giannantonio Ikut-ikutan Cek Khodam Sebelum Tampil di Parade MotoGP Mandalika 2024 di Bali

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |05:58 WIB
Kocak, Fabio Di Giannantonio Ikut-ikutan Cek Khodam Sebelum Tampil di Parade MotoGP Mandalika 2024 di Bali
Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi. (Foto: Reuters)
BALI – Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, membuat pencinta balap MotoGP geleng-geleng kepala melihat kelakuannya yang ikut-ikutan tren cek khodam. Melalui sebuah filter, terlihat khodam dari pembalap tim balap Valentino Rossi itu adalah kentang mustofa,

Saat ini, dua rider Pertamina Enduro VR46, yakni Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi tengah di Bali. Mereka hadir di Indonesia untuk ikut meramaikan parade jelang MotoGP Mandalika 2024 di Bali.

Saat ini sendiri MotoGP 2024 tengah memasuki jeda musim panas. Tak ayal Bezzecchi dan Di Giannantonio memiliki waktu untuk ikut meramaikan parade jelang MotoGP Mandalika 2024 tersebut.

Parade motor pun berlangsung pada Sabtu 13 Juli 2024. Parade dimulai dari The Meru yang berada di Sanur dan berakhir di Mari Beach Club, Canggu.

Fabio Di Giannantonio

Dalam kesempatan itulah, Di Giannantonio melakukan cek khodam seperti yang tengah viral di Indonesia. Tentunya hal itu hanya sekadar bercanda semata dan ketika tahu khodamnya adalah kentang mustofa, Dia Gianntonio hanya tertawa karena mungkin ia pun tidak tahu apa artinya tulisan tersebut.

MotoGP Mandalika 2024 sendiri sejatinya baru akan digelar pada September 2024 mendatang. Namun, untuk menjaga euforia serta meramaikan seri Indonesia itu, panitia terus melakukan parade.

Halaman: 1 2
1 2
