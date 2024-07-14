Sambut Positif Keputusan Pramac Racing Gabung Yamaha di MotoGP 2025, Johann Zarco: Persaingan Makin Menarik

PEMBALAP Tim LCR Honda, Johann Zarco ikut senang melihat keputusan Pramac Racing menjadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025. Dengan adanya perubahan tim tersebut, Zarco menilai MotoGP 2025 akan semakin menarik dan kompetitif.

Pramac Racing resmi bergabung dengan Yamaha dan meninggalkan Ducati pada akhir musim MotoGP 2024. Tim yang bermarkas di Tuscany, Italia itu akan menjadi tim satelit dibawah naungan Yamaha.

Artinya, Yamaha akan kembali mempunyai tim satelit setelah berpisah dengan RNF pada akhir musim 2022. Zarco mengatakan adanya perubahan ini berdampak positif untuk ajang MotoGP.

Pembalap asal Prancis itu senang melihat tim pabrikan Jepang kembali mendapatkan kepercayaan dari tim satelit. Dia menilai, perubahan ini membuka peluang bagi tim asal Jepang kembali bersaing di MotoGP.

“Ini akan bagus untuk proyek Yamaha. Mereka butuh lebih banyak motor untuk dikembangkan dan mendapatkan lebih banyak informasi,” kata Zarco dilansir dari Crash, Minggu (14/7/2024).

“Senang rasanya bisa memasukkan lebih banyak motor Jepang ke dalam kejuaraan, karena sekarang motor Eropa, terutama Ducati, mendapat terlalu banyak keuntungan. Jadi akan ada keseimbangan yang sedikit lebih baik dan saya berharap (pabrikan) Jepang akan memperkecil kesenjangan dengan Ducati,” sambungnya.