Belum Latihan Lagi, Marc Marquez Konsultasi dengan Dokter Jelang Paruh Kedua MotoGP 2024

MARC Marquez belum terlihat berlatih seperti pembalap lain menjelang paruh kedua MotoGP 2024. The Baby Alien memilih untuk konsultasi dengan dokter sebelum turun latihan.

Marc Marquez menyelesaikan paruh pertama di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap berusia 31 tahun itu berhasil mengoleksi 166 poin dari empat podium di paruh pertama musim ini.

Namun, podium terakhirnya di MotoGP Jerman 2024 diraih dengan susah payah. The Baby Alien sempat kecelakaan fatal pada sesi latihan sebelum meraih posisi kedua dalam balapan utama di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Minggu (7/7/2024) lalu.

Akibat kecelakaan itu, Marquez diketahui mengalami patah tulang jari serta memar yang cukup parah di dadanya. Sebab itu, The Baby Alien urung berlatih seperti yang dilakukan pembalap lainnya menjelang paruh kedua MotoGP 2024.

Marquez harus melakukan kontrol terhadap cedera yang dideritanya di MotoGP Jerman 2024. Menurut laporan Speedweek, Marquez berkonsultasi dengan dokter langanannya, Dr. Ignacio Roger de Ona di Rumah Sakit Ruber Internacional.