Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Belum Latihan Lagi, Marc Marquez Konsultasi dengan Dokter Jelang Paruh Kedua MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |02:14 WIB
Belum Latihan Lagi, Marc Marquez Konsultasi dengan Dokter Jelang Paruh Kedua MotoGP 2024
Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez belum terlihat berlatih seperti pembalap lain menjelang paruh kedua MotoGP 2024. The Baby Alien memilih untuk konsultasi dengan dokter sebelum turun latihan.

Marc Marquez menyelesaikan paruh pertama di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap berusia 31 tahun itu berhasil mengoleksi 166 poin dari empat podium di paruh pertama musim ini.

Namun, podium terakhirnya di MotoGP Jerman 2024 diraih dengan susah payah. The Baby Alien sempat kecelakaan fatal pada sesi latihan sebelum meraih posisi kedua dalam balapan utama di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada Minggu (7/7/2024) lalu.

Akibat kecelakaan itu, Marquez diketahui mengalami patah tulang jari serta memar yang cukup parah di dadanya. Sebab itu, The Baby Alien urung berlatih seperti yang dilakukan pembalap lainnya menjelang paruh kedua MotoGP 2024.

Marquez harus melakukan kontrol terhadap cedera yang dideritanya di MotoGP Jerman 2024. Menurut laporan Speedweek, Marquez berkonsultasi dengan dokter langanannya, Dr. Ignacio Roger de Ona di Rumah Sakit Ruber Internacional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement