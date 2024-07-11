Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sadar Diri, Marc Marquez Akui Hanya Layak Raih 3 Besar Bukan Juara Dunia MotoGP 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |18:23 WIB
Sadar Diri, Marc Marquez Akui Hanya Layak Raih 3 Besar Bukan Juara Dunia MotoGP 2024
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

MARC Marquez sadar diri dalam menatap persaingan di MotoGP 2024. Dia pun mengakui hanya layak raih 3 besar, bukan juara dunia MotoGP 2024.

Marc Marquez sejatinya mampu tampil gacor di MotoGP 2024. Musim perdananya membela tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, berjalan mulus.

Marc Marquez

Marquez yang tak mengalami kendala dalam adaptasi bisa rutin bersaing di baris depan dalam balapan demi balapan di MotoGP 2024. Dari sembilan balapan yang telah digelar, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sudah empat kali naik podium.

Teranyar, Marquez finis di urutan kedua pada MotoGP Jerman 2024. Pencapaian ini sangat fantastis untuk Marquez yang hanya memulai balapan dari urutan ke-13.

Berkat aksi ciamiknya, Marquez pun kini duduk di urutan ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2024. Meski sedang dalam tren positif dan sudah berhasil bangkit dari keterpurukannya, Marquez ogah sesumbar soal gelar juara.

Marquez menyatakan bahwa tiga besar sudah jadi target paling rasional untuk dirinya di MotoGP 2024. Pasalnya, dia mengakui belum tampil konsisten di MotoGP 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement