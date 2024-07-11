Sadar Diri, Marc Marquez Akui Hanya Layak Raih 3 Besar Bukan Juara Dunia MotoGP 2024

MARC Marquez sadar diri dalam menatap persaingan di MotoGP 2024. Dia pun mengakui hanya layak raih 3 besar, bukan juara dunia MotoGP 2024.

Marc Marquez sejatinya mampu tampil gacor di MotoGP 2024. Musim perdananya membela tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, berjalan mulus.

Marquez yang tak mengalami kendala dalam adaptasi bisa rutin bersaing di baris depan dalam balapan demi balapan di MotoGP 2024. Dari sembilan balapan yang telah digelar, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sudah empat kali naik podium.

Teranyar, Marquez finis di urutan kedua pada MotoGP Jerman 2024. Pencapaian ini sangat fantastis untuk Marquez yang hanya memulai balapan dari urutan ke-13.

Berkat aksi ciamiknya, Marquez pun kini duduk di urutan ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2024. Meski sedang dalam tren positif dan sudah berhasil bangkit dari keterpurukannya, Marquez ogah sesumbar soal gelar juara.

Marquez menyatakan bahwa tiga besar sudah jadi target paling rasional untuk dirinya di MotoGP 2024. Pasalnya, dia mengakui belum tampil konsisten di MotoGP 2024.