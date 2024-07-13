Terbang ke Prancis, Tim Bulu Tangkis Indonesia Jalani Training Camp Jelang Olimpiade Paris 2024

Tim bulutangkis Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 terbang ke Prancis hari ini (Foto: PBSI)

TIM bulutangkis Indonesia ke Prancis hari ini (13/7/2024) untuk menghadapi Olimpiade Paris 2024. Para pemain dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan atau training camp (TC) di kota Chambly.

Program TC tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 10 hari sebelum masuk ke athlete village pada 24 Juli 2024. Pertandingan bulutangkis sendiri akan berlangsung mulai 27 Juli hingga 5 Agustus 2024.

Tim akan terbang dengan dua kloter melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kloter pertama menggunakan maskapai Emirates EK357 pukul 17.40 WIB, sedangkan kloter kedua menggunakan Qatar Airways QR957 pukul 18.30 WIB.

Keberangkatan Jonatan Christie dkk dilepas perwakilan NOC Indonesia, Jadi Rajagukguk dan Richard Sam Bera, perwakilan CdM Paris 2024 Wisnu Wardhana dan Sekretaris Jenderal PP PBSI yang juga Ketua Tim Ad Hoc PBSI Untuk Olimpiade Paris 2024 M. Fadil Imran.

"Kepada atlet dan ofisial, saya berpesan,tolong jaga situasi yang kondusif untuk performa maksimal atlet-atlet kita. Jaga suasana gembira dalam perjuangan kita. Kita bisa gembira ketika hati kita ikhlas. Kita sudah mempersiapkan semuanya, sudah melakukan banyak inovasi, dan sekarang saatnya menjemput takdir kita di Olimpiade Paris 2024," pesan Fadil dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (13/7/2024).

"Semoga kita bertemu kembali di Bandara Soekarno-Hatta ini dengan kegembiraan dan kebanggaan, yang kita persembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia," lanjutnya.