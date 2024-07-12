Link Live Streaming Drawing Bulutangkis Olimpiade Paris 2024: Menanti Lawan Wakil Indonesia, Klik di Sini!

LINK live streaming drawing cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Tentunya para badminton lovers (BL) Tanah Air sangat menantikan momen tersebut lantaran ingin mengetahui siapa lawan wakil Indonesia di pesta olahraga multievent terbesar di dunia tersebut.

Drawing bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 akan berlangsung pada hari ini, Jumat (12/7/2024) pukul 15.00 WIB. Undian sendiri akan digelar di Kantor BWF, Kuala Lumpur, Malaysia untuk menentukan pertandingan yang digelar 27 Juli hingga 5 Agustus 2024.

Seperti yang diketahui, Indonesia mengirimkan perwakilan di seluruh nomor pada ajang Olimpiade Paris 2024. Namun, hanya tunggal putra yang memiliki dua wakil dan sisanya hanya saja saja.

Pada sektor tunggal putra, Indonesia memiliki Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Chrisitie. Dua tunggal putra andalan Tanah Air itu siap bersaing untuk memperebutkan medali di Olimpiade paris 2024.

Lalu di sektor tunggal putri Indonesia memiliki Gregoria Mariska Tunjung. Sementara dari ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Beralih di sektor ganda putri ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Lalu terakhir di ganda campuran, Indonesia memiliki wakil Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.