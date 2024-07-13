Aleix Espargaro Bertekad Naik Podium Tertinggi Sebelum Pensiun Usai MotoGP 2024

Aleix Espargaro bertekad naik podium tertinggi sebelum pensiun di akhir musim (Foto: MotoGP)

ALEIX Espargaro memiliki tekad besar sebelum pensiun dari MotoGP. Pembalap berusia 34 tahun itu menegaskan ingin naik podium tertinggi alias meraih kemenangan di ajang tersebut.

Espargaro sudah memutuskan akan gantung helm dari MotoGP pada akhir musim ini. Pembalap asal Spanyol itu pensiun setelah berkarier selama hampir 16 tahun sejak debut pada musim 2009.

Kakak dari Pol Espargaro itu sempat membela beberapa tim seperti Yamaha, Ducati, Suzuki, hingga berakhir di Aprilia Racing. Walau pensiun, Espargaro tidak akan jauh-jauh dari MotoGP. Pembalap kelahiran Granollers itu akan menjadi test rider Honda mulai musim depan atau MotoGP 2025.

Namun sebelum pensiun, Espargaro mengungkapkan tekad besarnya di MotoGP. Pembalap tim Aprilia Racing itu mengatakan sangat ingin naik ke podium tertinggi untuk mengakhiri kariernya dengan manis.

“Masih banyak musim ke depan dan saya ingin finis di podium teratas setidaknya sekali sebelum saya pergi,” kata Espargaro dilansir dari Motosan, Sabtu (13/7/2024).

“Tapi akan sangat menyenangkan untuk bergabung dengan proyek (Honda) yang sangat menarik dan berada pada titik terendah,” sambung pria berusia 34 tahun itu.