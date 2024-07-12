Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Luncurkan Tema Bawah Laut, PUBG MOBILE Masuk Jajaran Game Terpopuler!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:38 WIB
Luncurkan Tema Bawah Laut, PUBG MOBILE Masuk Jajaran Game Terpopuler!
PUBG MOBILE luncurkan tema bawah laut. (Foto: PUBG MOBILE)
A
A
A

PUBG MOBILE kembali masuk ke dalam jajaran game mobile terpopuler saat ini. Hanya satu hari setelah meluncurkan update terbarunya pada 11 Juli 2024, PUBG MOBILE langsung muncul sebagai game terpopuler di App Store.

Update versi 3.3 bertajuk "Ocean Odyssey" membawa pengalaman bertempur di bawah laut yang belum pernah ada sebelumnya di PUBG MOBILE. Karena itu, PUBG MOBILE dapat dengan mudah menarik hati para penggemar di seluruh dunia. Bahkan sebelum update ini resmi diluncurkan, hal ini sudah menjadi topik hangat di kalangan komunitas.

Tema bawah laut bikin PUBG MOBILE sebagai salah satu game terpopuler. (Foto: PUBG MOBILE)

Bulan lalu, PUBG MOBILE mengadakan tahap beta test agar komunitas dapat mencoba fitur-fitur terbaru yang belum tersedia di live server PUBG MOBILE. Tim developer kemudian mempertimbangkan feedback dari para tester demi menghadirkan update yang sempurna saat diluncurkan di server langsung pada 11 Juli 2024.

Selain pemandangan bawah air yang menakjubkan, para pemain juga dapat merasakan pertempuran di bawah air berkat fitur-fitur unik: Trident, Gleaming Stingray, Granat Water Orb, Water Orb Blaster, Portal Summon Paus, dan masih banyak lagi.

PUBG MOBILE selain dikenal sebagai game Battle Royale dengan grafis realistis dan berkualitas tinggi, juga dikenal sebagai game yang selalu mengikuti tren dengan membawa berbagai tema dalam setiap update, agar memberikan pengalaman bermain yang unik dan seru bagi setiap pemain.

Di tahun 2024 PUBG MOBILE sudah meluncurkan 4 update termasuk versi 3.0: Shadow Master, versi 3.1: Skyhigh Spectacle, versi 3.2: Mecha Fusion, dan versi 3.3: Ocean Odyssey. Selain itu, PUBG MOBILE juga menjawab permintaan komunitas dengan berkolaborasi bersama Spy x Family, Dragon Ball Super, Windah Basudara, hingga Ambarita.

