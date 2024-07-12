Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

29 Atlet Indonesia Siap Berprestasi di Olimpiade Paris 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |22:36 WIB
29 Atlet Indonesia Siap Berprestasi di Olimpiade Paris 2024
Sebanyak 29 atlet kontingen Indonesia dilepas secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Foto: MPI/Raka Dwi Novianto)
JAKARTA – Sebanyak 29 atlet Indonesia siap berprestasi di Olimpiade Paris 2024. Mereka menyatukan tekad tersebut usai secara resmi dilepas oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada Kamis 11 Juli 2024 di Istana Merdeka, Jakarta.

Jonatan Christie, salah satu atlet bulu tangkis pada nomor tunggal putra, menyampaikan optimismenya jelang pertandingan di Paris. Menurutnya, tim bulu tangkis Indonesia telah melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi para pemain dari negara lain.

Olimpiade Paris 2024

“Sampai hari ini, sampai detik ini kita sudah berlatih cukup keras. Dan beberapa hari lagi kita akan berangkat menuju ke Paris, ada training camp dulu. Jadi saya rasa overall dari persiapan kami sudah cukup baik,” kata Jonatan, dikutip pada Jumat (12/7/2024).

Sebagai salah satu cabang olahraga penyumbang medali pada olimpiade-olimpiade sebelumnya, Jojo mengaku hal tersebut menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi tim bulu tangkis. Ia optimistis para atlet akan menampilkan performa terbaik mereka untuk mendapatkan medali.

“Sama seperti di tahun 2024 ini, saya rasa kami juga memiliki tujuan, target yang sama juga. Terlepas dari itu kami akan menampilkan yang terbaik dan berusaha semaksimal mungkin,” tegasnya.

Senada dengan Jojo, salah satu atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo, juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Apalagi, Olimpiade Paris 2024 merupakan olimpiade perdana baginya maupun olahraga panjat tebing.

