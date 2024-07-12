Pesan Ricky Subagja Jelang Drawing Olimpiade Paris 2024: Jonatan Chrisitie Dkk Harus Siap Lawan Siapa pun!

JAKARTA - Jelang drawing cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Olimpiade Paris 2024, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Ricky Subagja, memberikan sedikit wejangan kepada wakil Indonesia. Ricky tepatnya meminta Jonatan Christie dan kawan-kawan harus siap menghadapi siapa pun lawannya saat drawing diumumkan pada hari ini, Jumat (12/7/2024) pukul 15.00 WIB nanti.

Pengundian cabang olahraga bulu tangkis untuk Olimpiade Paris 2024 akan dilangsungkan hari ini pukul 15.00 WIB. Nasib kesembilan wakil Tanah Air akan ditentukan dalam undian tersebut.

Namun, Ricky menegaskan bahwa para pemain harus siap melawan siapa pun. Apalagi ini adalah ajang Olimpiade di mana semua pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak prestasi tertinggi.

"Yang pertama kesiapan pemain harus siap lawan siapa pun, ini Olimpiade," ungkap Ricky kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, di Pelatnas PBSI Cipayung, Kamis 11 Juli 2024.

"Untuk motivasi saya rasa mereka semakin besar. Atlet tinggal menjaga performa dan kesiapan atlet yang paling utama," tambahnya.