Jelang Olimpiade Paris 2024, Begini Jawaban Menpora Dito Ariotedjo soal Target Medali Indonesia

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, membicarakan soal target medali Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Dia pun enggan menjawab secara pasti karena hanya berharap kontingen Indonesia bisa membawa medali emas ke Tanah Air.

Sebanyak 29 atlet dari Indonesia akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Ke-29 atlet itu tersebar ke dalam 12 cabang olahraga (cabor). Bulu tangkis pun menjadi cabor olahraga dengan jumlah atlet terbanyak dari Indonesia, yakni sembilan atlet.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pun telah melepas 29 atlet yang akan berjuang mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Paris 2024 pada Rabu 10 Juli 2024. Ajang bergengsi tersebut rencananya akan dimulai di Paris pada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024.

Tentu yang jadi pertanyaannya sekarang, berapa target medali yang diberikan oleh pemerintah. Menjawab hal itu, Menpora Dito pun enggan menjawabnya secara gamblang. Pria berusia 33 tahun itu merujuk pada omongan Presiden Jokowi pada saat pelepasan, yang mana diharapkan para atlet bisa meraih medali emas.