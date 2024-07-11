Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Jonatan Christie Cs Mentas di Olimpiade Paris 2024, PBSI Gelar Doa Bersama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |17:17 WIB
Jelang Jonatan Christie Cs Mentas di Olimpiade Paris 2024, PBSI Gelar Doa Bersama
PBSI gelar doa bersama jelang Olimpiade Paris 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menggelar doa bersama untuk mengantarkan para atletnya yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Acara tersebut digelar di Ruang Serbaguna Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis (11/7/2024).

PBSI mengirim sembilan atlet atau enam wakil ke Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putra dan putri.

PBSI gelar doa bersama jelang Olimpiade Paris 2024. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia

Sementara itu, di sektor ganda, ada tiga wakil Indonesia yang akan mentas di Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra), Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri), dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (ganda campuran).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, semua atlet tersebut hadir dalam acara doa bersama ini. Selain itu, ada pula para atlet lain dari Pelatnas PBSI yang diproyeksikan bakal menjadi sparing partner mereka dalam pemusatan latihan di Chembly, Prancis, sebelum mentas di Olimpiade Paris 2024.

Acara doa bersama di pelatnas PBSI dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars PBSI. Kemudian, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, dan Ketua Kontingen Indonesia (CdM), Anindya Bakrie, memberi sambutan dengan menyemangati para jagoan bulu tangkis Indonesia yang akan mentas di Olimpiade Paris 2024.

"Teman-teman atlet tugas utamanya itu tanding, mohon ketika tanding rileks semaksimal mungkin. Bagaimanapun kondisinya, tidak ada keraguan dari kami atau masyarakat Indonesia bahwa dari kalian lah banyaknya emas-emas Olimpiade didapat," kata Okto.

Halaman:
1 2
