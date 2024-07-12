Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Penyebab Alvi Wjiaya Tetap Ikut TC Olimpiade Paris 2024 meski Sudah Degradasi dari Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:58 WIB
Ini Penyebab Alvi Wjiaya Tetap Ikut TC Olimpiade Paris 2024 meski Sudah Degradasi dari Pelatnas PBSI
Tunggal putra Indonesia, Alvi Wijaya. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Alvi Wijaya Chairullah dipastikan tetap ikut menjalani pemusatan latihan (TC) tim bulu tangkis Indonesia jelang Olimpiade Paris 2024. Menurut pemaparan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Ricky Subagja, alasannya karena kehadiran Alvi masih dibutuhkan sebagai tim sparring partner selama TC.

Sebagaimana diketahui, PBSI baru-baru ini mengeluarkan surat keputusan tentang enam pemain yang terdegradasi pada pertengahan tahun. Salah satunya ada nama Alvi yang memang sebelumnya masuk dalam pemain dengan status masa percobaan tiga turnamen.

Sayangnya berdasarkan evaluasi, Alvi tidak memenuhi target di tiga turnamen tersebut dan harus dipulangkan ke klubnya. Namun, yang sempat menjadi pertanyaan berbagai pihak apakah Alvi akan tetap berangkat ke Chambly, Prancis untuk menjadi sparring partner di TC.

Ricky pun memastikan bahwa Alvi akan tetap berangkat ke Chambly, Prancis sebagai tim sparring partner. Pemain berusia 21 tahun itu masih dibutuhkan untuk skuad tunggal putra Olimpiade Paris yang memang sebelumnya akan membawa nama Alvi.

Ricky Subagja

"Karena dibutuhkan untuk tim Olimpiade jadi dia (Alvi) tetap kita butuhkan (untuk sparring). Sekalipun surat (degradasi) telah kita keluarkan," ucap Ricky kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (12/7/2024).

"Tetap jalan sparring, tapi tidak ada perubahan (soal degradasi). Kan kalau sparring siapa saja bisa sesuai yang kita butuhkan," tambahnya.

