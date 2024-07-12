Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Olimpiade Paris 2024: PBSI Targetkan Tim Bulu Tangkis Indonesia Harus Bawa Pulang Medali

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |06:15 WIB
Olimpiade Paris 2024: PBSI Targetkan Tim Bulu Tangkis Indonesia Harus Bawa Pulang Medali
Ketua Tim AdHoc PBSI Olimpiade 2024, Fadil Imran. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Tim AdHoc PBSI Olimpiade 2024, Fadil Imran memastikan target utama tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024 adalah melanjutkan tradisi, yakni membawa pulang medali. Pria yang juga menjabat sebagai Sekjend PBSI tersebut memastikan tentu target utama adalah medali emas.

Indonesia memiliki sembilan atlet di cabang olahraga (cabor) bulutangkis yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka terbagi menjadi enam wakil yang tersebar ke dalam lima sektor yang ada.

Di sektor tunggal putra terdapat Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dengan Gregoria Mariska Tunjung di tunggal putri.

Sedangkan sektor ganda putra, putri dan campuran masing-masing memiliki satu wakil saja, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Jonatan Christie

PBSI tak memasang target tinggi alias medali emas untuk enam wakilnya tersebut di Paris 2024. Kata Fadil, pihaknya hanya berharap mereka bisa mempertahankan tradisi medali yang biasa diraih oleh tim bulutangkis Indonesia di pesta olahraga terakbar di dunia itu.

Halaman:
1 2
