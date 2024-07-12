Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap MotoGP Dunia yang Ternyata Bisa Kendarai Mobil Balap F1, Nomor 1 Nyaris ke Ferrari!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:22 WIB
5 Pembalap MotoGP Dunia yang Ternyata Bisa Kendarai Mobil Balap F1, Nomor 1 Nyaris ke Ferrari!
Marc Marquez termasuk satu dari lima pembalap MotoGP yang pernah mengendarai mobil F1 (Foto: Red Bull)
BERIKUT lima pembalap MotoGP dunia yang ternyata bisa kendarai mobil balap F1. Salah satunya bahkan hampir menyeberang ke Scuderia Ferrari.

MotoGP dan F1 merupakan dua olahraga balap tertinggi di kelas masing-masing. Namun, cukup sering pembalap kedua disiplin olahraga itu bertukar kendaraan.

Start balapan F1 GP Austria 2024 (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

Lalu, siapa saja lima pembalap MotoGP dunia yang ternyata bisa kendarai mobil F1? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap MotoGP Dunia yang Ternyata Bisa Kendarai Mobil Balap F1

5. John Surtees

John Surtees

Pria asal Inggris ini menjadi satu-satunya pembalap yang pernah juara dunia di MotoGP dan F1! Surtees merupakan legenda hidup di dunia balap.

Ia lebih dulu berkiprah di balap motor pada 1952-1960 dan menjadi juara dunia empat kali (1956, 1958, 1959, 1960). Surtees lalu pindah ke F1 pada 1960-1972 dan menjadi juara dunia pada 1964!

4. Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo

Legenda MotoGP ini pernah menjajal mobil F1 pada Oktober 2016. Lorenzo mengemudikan mobil Mercedes AMG Petronas di Sirkuit Silverstone, Inggris.

Usai uji coba itu, Por Fuera mengaku ketagihan. Lorenzo menyebut hari tersebut sebagai salah satu hari terbaik dalam hidupnya.

Halaman:
1 2 3
