Kemenpora RI Gelontorkan Rp516 Miliar untuk PON XII Aceh-Sumut 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |21:34 WIB
Kemenpora RI Gelontorkan Rp516 Miliar untuk PON XII Aceh-Sumut 2024
Menpora RI, Dito Ariotedjo. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menggelontorkan dana mencapai lebih dari Rp516 miliar untuk PON XII Aceh-Sumut 2024. Kemenpora RI pun telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan KONI Pusat, PB PON XXI 2024 Wilayah Aceh, dan PON XXI Wilayah Sumut.

Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan di Media Center Kemenpora RI pada Kamis (11/7/2024) sore WIB. Selain dihadiri Ketum KONI Pusat Marciano Norman, dan PJ Gubernur Aceh dan Sumut, turut hadir juga perwakilan Bareskrim hingga Kejaksaan Agung.

Menpora RI, Dito Ariotedjo

Dalam sambutannya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, mengatakan bahwa pemerintah memberi dukungan penuh gelaran PON XXI 2024 Aceh-Sumut. Pria berusia 33 tahun ini meminta dari pelaksanaan PKS ini, semua pihak dapat bekerja sama serta bersinergi menyukseskan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut dalam empat aspek utama.

“PKS ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga. Yang ini juga melibatkan Pj Gub Aceh, Pj Gub Sumut, KONI Pusat, serta PPK dari Kemenpora juga ada saksi dari Bareskrim dan juga Direktorat D Jamintel Kejagung,” ujar Menpora Dito dalam sambutannya, Kamis (11/7/2024).

“Dengan perjanjian kerja sama ini kami berharap semua pihak dapat bekerja sama saling mendukung dan bersinergi untuk mewujudkan PON yang sukses, khususnya sukses dalam empat aspek yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi daerah dan sukses administrasi,” lanjutnya.

Menpora Dito menjelaskan secara rinci dana yang digelontorkan total mencapai lebih dari Rp516 miliar. Dana sebesar itu mencakup segala hal mulai dari opening sampai closing PON XXI 2024 Aceh-Sumut, bidang pertandingan, sampai sarana pertandingan.

“Yang pertama, mengenai besaran dari perjanjian yang ditandatangani hari ini, di mana total disini Rp176 miliar dengan rinciannya untuk bidang pertandingan di Aceh Rp72 miliar, di Sumut Rp74 miliar, Panitia pengawas dan dewan hakim dan keabsahan Rp30 miliar,” ungkap Dito.

