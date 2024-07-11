Kisah Febriana Dwipuji Kusuma, Pebulu Tangkis Indonesia yang Ternyata Punya Passion Jadi Volunteer

KISAH Febriana Dwipuji Kusuma, pebulu tangkis Indonesia yang ternyata punya passion menjadi seorang volunteer menarik untuk diulas. Ia ternyata senang membantu sesamanya.

Pasangan dari Amallia Cahaya Pratiwi sempat mencuri perhatian karena mengunggah momen menjadi volunteer di sela-sela aktivitasnya sebagai atlet. Hal ini bisa terbilang jarang terjadi karena sebagai atlet nasional ia memiliki kesibukan yang sangat padat.

Tetapi, Ana mengaku memiliki passion sebagai seorang volunteer yang tentunya memiliki tujuan mulia. Sehingga, setiap ada kesempatan atau waktu kosong, ia memilih bergabung dengan komunitas sosial di Jakarta untuk menjadi sukarelawan.

"Saya itu senang kalau enggak ada pertandingan, suka cari-cari tentang volunteer gitu," ucap Ana saat dijumpai awak media di Jakarta, dikutip pada Kamis (11/7/2024).

"Jadi kalau hari Minggu kosong, atau pas ada waktu kosong enggak ada pertandingan ya pergi ke sana. Jadi itu nge-war setiap Jumat. Kalau kehabisan nanti cari lagi. Soalnya kadang waktunya juga enggak pas," tambah pemain berusia 23 tahun itu.

Ana mengaku selalu mendapat pengalaman baru ketika terjun menjadi seorang volunteer. Apalagi, saat ini ia sudah tercatat menjalani dua kali sebagai volunteer dan selalu berfokus kepada anak-anak.

"Pastinya (dengan menjadi volunteer) dapat pengalaman baru dan kita bisa belajar dari dunia luar. Jadi enggak hanya bulu tangkis. Kita bisa belajar dengan orang baru dan berkenalan," imbuh Ana.