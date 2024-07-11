Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Luca Marini Menolak Mentah-Mentah Toprak Razgatlioglu Jadi Rekan Setim di Tim Honda MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |20:09 WIB
Penyebab Luca Marini Menolak Mentah-Mentah Toprak Razgatlioglu Jadi Rekan Setim di Tim Honda MotoGP
Luca Marini kala mentas di MotoGP. (Foto: Repsol Honda)
PENYEBAB Luca Marini menolak mentah-mentah Toprak Razgatlioglu jadi rekan setim di Honda MotoGP menarik diulas. Padahal, Toprak diketahui punya keinginan besar mentas di MotoGP dalam waktu lama.

Ya, sosok Toprak Razgatlioglu ramai diisukan bakal mentas di MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Hal ini tak terlepas dari aksi apiknya selama berkarier di ajang World Superbike.

Toprak Razgatlioglu

Diketahui, Toprak Razgatlioglu sukses merebut gelar juara WSBK pada 2021. Kemudian, pada 2022 dan 2024, pembalap asal Turki itu keluar sebagai runner-up.

Meski sudah ramai dirumorkan bakal mentas di MotoGP, Toprak Razgatlioglu tak kunjung hijrah ke ajang balap motor bergengsi itu. Dia mendapat penolakan dari sejumlah tim, mulai dari Pramac Racing, tim balap Valentino Rossi, yakni VR46 Racing, hingga teranyar Repsol Honda.

Penolakan Toprak Razgatlioglu di Repsol Honda sendiri dipastikan Luca Marini. Dia memastikan Toprak Razgatlioglu tidak akan menggantikan Joan Mir di Repsol Honda pada MotoGP 2025.

Halaman:
1 2
