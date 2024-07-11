Luca Marini Pastikan Toprak Razgatlioglu Takkan Gantikan Joan Mir di Repsol Honda

LUCA Marini buka suara soal tandemnya di Repsol Honda musim depan. Dia memastikan, Toprak Razgatlioglu tidak akan menggantikan Joan Mir di Repsol Honda pada MotoGP 2025.

Toprak Razgatlioglu merupakan pembalap World Superbike (WSBK) yang sudah lama dirumorkan akan membalap di MotoGP. Pembalap asal Turki itu saat ini masih membela ROKiT BMW di WSBK 2024.

Dia sempat digadang-gadang akan menjadi pembalap Yamaha, Ducati, hingga Honda di MotoGP. Namun saat ini, Razgatlioglu disebut dekat dengan Repsol Honda yang kemungkinan besar akan kehilangan Joan Mir pada musim depan.

Akan tetapi, kabar burung itu akhirnya dibantah oleh Luca Marini. Adik Valentino Rossi itu mengungkapkan, Razgatlioglu tidak akan menjadi rekan setimnya pada musim depan. Marini mengatakan lebih memilih pembalap MotoGP dari pabrikan lain.

“Saya bilang dia (Toprak Razgatlioglu) tidak akan datang,” ungkap Marini dikutip dari Motosan, Rabu (10/7/2024).

“Kalau memang ada pebalap yang harus datang, akan menarik kalau dia berasal dari Aprilia atau KTM. Jadi dia membawa ilmu dan banyak lagi. Contohnya bisa saya sendiri yang berasal dari Ducati,” sambungnya.