Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Luca Marini Pastikan Toprak Razgatlioglu Takkan Gantikan Joan Mir di Repsol Honda

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |04:11 WIB
Luca Marini Pastikan Toprak Razgatlioglu Takkan Gantikan Joan Mir di Repsol Honda
Luca Marini masih kesulitan bersaing bersama Repsol Honda di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LUCA Marini buka suara soal tandemnya di Repsol Honda musim depan. Dia memastikan, Toprak Razgatlioglu tidak akan menggantikan Joan Mir di Repsol Honda pada MotoGP 2025.

Toprak Razgatlioglu merupakan pembalap World Superbike (WSBK) yang sudah lama dirumorkan akan membalap di MotoGP. Pembalap asal Turki itu saat ini masih membela ROKiT BMW di WSBK 2024.

Dia sempat digadang-gadang akan menjadi pembalap Yamaha, Ducati, hingga Honda di MotoGP. Namun saat ini, Razgatlioglu disebut dekat dengan Repsol Honda yang kemungkinan besar akan kehilangan Joan Mir pada musim depan.

Akan tetapi, kabar burung itu akhirnya dibantah oleh Luca Marini. Adik Valentino Rossi itu mengungkapkan, Razgatlioglu tidak akan menjadi rekan setimnya pada musim depan. Marini mengatakan lebih memilih pembalap MotoGP dari pabrikan lain.

“Saya bilang dia (Toprak Razgatlioglu) tidak akan datang,” ungkap Marini dikutip dari Motosan, Rabu (10/7/2024).

“Kalau memang ada pebalap yang harus datang, akan menarik kalau dia berasal dari Aprilia atau KTM. Jadi dia membawa ilmu dan banyak lagi. Contohnya bisa saya sendiri yang berasal dari Ducati,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement