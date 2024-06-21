Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sekarang Menderita, Luca Marini Yakin Bakal Bahagia Bersama Repsol Honda

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |13:17 WIB
Sekarang Menderita, Luca Marini Yakin Bakal Bahagia Bersama Repsol Honda
Luca Marini yakin akan meraih kebahagiaan bersama Repsol Honda (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

LUCA Marini yakin bakal mendapatkan kebahagiaan bersama Repsol Honda di masa depan. Ia menjelaskan Honda Racing Corporation (HRC) saat ini masih membutuhkan penyesuaian sehingga belum bisa bersaing di MotoGP 2024.

Marini bergabung dengan Repsol Honda di awal musim MotoGP 2024 setelah memutuskan pergi dari VR46 Racing Team. Sayangnya, pembalap asal Italia itu tampil mengecewakan karena belum mendapatkan poin dan harus menempati posisi ke-23 di klasemen sementara.

Luca Marini (Repsol Honda) melaju pada balapan MotoGP Qatar 2024 (Foto: Honda Racing Corporation)

Kendati demikian, Marini mengaku bakal mendapatkan kebahagiaan bersama Repsol Honda di masa depan. Namun, ia terkejut untuk mengatasi masalah mentalnya di situasi sulit.

"Yang pasti di masa depan saya akan jauh lebih bahagia daripada sekarang. Saya cukup terkejut dengan pendekatan mental saya saat ini, karena ini adalah situasi yang sangat sulit bagi saya," kata Marini dikutip dari Crash, Jumat (21/6/2024).

Pria asal Italia itu lalu menjelaskan mengenai HRC yang kesulitan bersaing di MotoGP 2024. Menurutnya, motor Honda RC213V sedang melakukan adaptasi sehingga membutuhkan waktu.

"Kami masih perlu memperbaiki settingan, karena dengan aero yang baru, sedikit banyak keseimbangan motor berubah, jadi kami perlu menyesuaikan beberapa hal," pungkasnya.

Halaman:
1 2
