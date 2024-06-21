Sekarang Menderita, Luca Marini Yakin Bakal Bahagia Bersama Repsol Honda

LUCA Marini yakin bakal mendapatkan kebahagiaan bersama Repsol Honda di masa depan. Ia menjelaskan Honda Racing Corporation (HRC) saat ini masih membutuhkan penyesuaian sehingga belum bisa bersaing di MotoGP 2024.

Marini bergabung dengan Repsol Honda di awal musim MotoGP 2024 setelah memutuskan pergi dari VR46 Racing Team. Sayangnya, pembalap asal Italia itu tampil mengecewakan karena belum mendapatkan poin dan harus menempati posisi ke-23 di klasemen sementara.

Kendati demikian, Marini mengaku bakal mendapatkan kebahagiaan bersama Repsol Honda di masa depan. Namun, ia terkejut untuk mengatasi masalah mentalnya di situasi sulit.

"Yang pasti di masa depan saya akan jauh lebih bahagia daripada sekarang. Saya cukup terkejut dengan pendekatan mental saya saat ini, karena ini adalah situasi yang sangat sulit bagi saya," kata Marini dikutip dari Crash, Jumat (21/6/2024).

Pria asal Italia itu lalu menjelaskan mengenai HRC yang kesulitan bersaing di MotoGP 2024. Menurutnya, motor Honda RC213V sedang melakukan adaptasi sehingga membutuhkan waktu.

"Kami masih perlu memperbaiki settingan, karena dengan aero yang baru, sedikit banyak keseimbangan motor berubah, jadi kami perlu menyesuaikan beberapa hal," pungkasnya.