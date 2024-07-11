Fabio Quartararo Puas Lihat Perkembangan Yamaha di Paruh Pertama MotoGP 2024

SACHSENRING – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo mengaku puas melihat perkembangan motor YZR-M1 hingga pertengahan paruh pertama MotoGP 2024. Ia pun berharap Yamaha bisa semakin meningkat lagi di paruh kedua, yang akan dimulai di MotoGP Inggris 2024 pada 4 Agustus 2024.

Sebelum menutup paruh pertama MotoGP 2024, El Diablo -julukan Quartararo- tak mampu menembus posisi 10 besar di seri Jerman akhir pekan lalu. Dia finis di urutan 13 dalam sprint race dan menyelesaikan balapan utama di urutan 11.

Walaupun demikian, Quartararo tetap puas dengan hasil yang didapatnya dari Sirkuit Sachsenring, Jerman tersebut. Sebab menurutnya, dia finis jauh lebih baik dari perkiraannya.

“Posisi itu tidak terlalu penting bagi saya. Sejujurnya, balapan hari ini jauh lebih baik dari perkiraan,” kata Quartararo dilansir dari Motosan, Kamis (11/7/2024).

“Kami banyak gagal di awal dengan ban baru. Saya menyelesaikannya kurang lebih pada jarak yang sama dari Sprint, jadi menurut saya itu sangat bagus,” tambahnya.