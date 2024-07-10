Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kabar Terkini Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik yang Curi Perhatian di Asian Games

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |05:59 WIB
Kabar Terkini Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik yang Curi Perhatian di Asian Games
Pevoli cantik asal Kazakstan, Sabina Altynbekova (Foto: Instagram/Sabina Altynbekova)
A
A
A

KABAR terkini Sabina Altynbekova, pevoli cantik yang curo perhatian di Asian Games menarik untuk dibahas. Sabina adalah salah satu pevoli cantik asal Kazakshtan.

Selain profesinya sebagai atlet, Sabina juga merambah menjadi ifluencer dan model. Melihat dari beberapa postingan terbarunya di media sosial, Sabina sepertinya cukup fokus menggeluti kegiatan barunya tersebut.

 

Sabina terkenal karena kecantikannya yang luar biasa sehingga membuatnya menjadi fenomenal pada 2014. Namanya mulai tersohor saat pevoli dengan tinggi 182 cm itu membela Timnas Voli Putri Kazakhstan di Kejuaraan Voli Wanita Junior Asia dan Oseania 2014 di Taiwan.

 BACA JUGA:

Saat itu, Sabina Altynbekova yang memiliki paras menawan tampil apik hingga mencuri perhatian banyak pasang mata, termasuk publik di Indonesia. Bahkan, pelatih tim nasional Kazakhstan, Nurlan Sadikov, mengaku heran atas perhatian yang begitu besar terhadap Sabina Altynbekova.

Setelah menjadi sorotan di Kejuaraan Voli Wanita Junior Asia dan Oseania 2014, karier Sabina Altynbekova pun terus meroket. Ia kemudian mendapat kontrak dari klub voli Jepang, yakni CSS Sunbeam, pada 2015.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement