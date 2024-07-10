Kabar Terkini Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik yang Curi Perhatian di Asian Games

KABAR terkini Sabina Altynbekova, pevoli cantik yang curo perhatian di Asian Games menarik untuk dibahas. Sabina adalah salah satu pevoli cantik asal Kazakshtan.

Selain profesinya sebagai atlet, Sabina juga merambah menjadi ifluencer dan model. Melihat dari beberapa postingan terbarunya di media sosial, Sabina sepertinya cukup fokus menggeluti kegiatan barunya tersebut.

Sabina terkenal karena kecantikannya yang luar biasa sehingga membuatnya menjadi fenomenal pada 2014. Namanya mulai tersohor saat pevoli dengan tinggi 182 cm itu membela Timnas Voli Putri Kazakhstan di Kejuaraan Voli Wanita Junior Asia dan Oseania 2014 di Taiwan.

Saat itu, Sabina Altynbekova yang memiliki paras menawan tampil apik hingga mencuri perhatian banyak pasang mata, termasuk publik di Indonesia. Bahkan, pelatih tim nasional Kazakhstan, Nurlan Sadikov, mengaku heran atas perhatian yang begitu besar terhadap Sabina Altynbekova.

Setelah menjadi sorotan di Kejuaraan Voli Wanita Junior Asia dan Oseania 2014, karier Sabina Altynbekova pun terus meroket. Ia kemudian mendapat kontrak dari klub voli Jepang, yakni CSS Sunbeam, pada 2015.