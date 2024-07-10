Gara-Gara Masalah Sponsor, Pedro Acosta Nyaris Gabung Tim Valentino Rossi

PEMBALAP asal Spanyol, Pedro Acosta ternyata sempat diminati langsung oleh Valentino Rossi untuk membela tim VR46. Ketika Acosta nyaris bergabung, ternyata ada satu masalah, yakni terkait sponsor yang membuat semua hal tersebut batal terjadi.

Momen Acosta nyaris gabung tim VR46 Racing Team itu tidak terjadi di kelas MotoGP, melainkan di Moto2. Kala itu, Rossi sendiri tertarik melihat Acosta untuk membela timnya di Moto2 untuk musim 2022.

Rossi tampaknya tertarik dengan Acosta yang bersinar di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2019 dan 2020. Bahkan di musim 2020, Acosta keluar sebagai juaranya.

Puncaknya kala Pedro tampil di Moto3 2021. Rossi langsung tertarik dengan penampilan Acosta di awal musim, yang mana pada akhirnya di ia memang keluar sebagai juara dunia Moto3 2021.

Karena pencapaian Acosta itu, dirinya dijuluki wonderkid, sehingga tidak heran jika Rossi tertarik kepadanya. Rossi pun berupaya memboyong Acosta yang pada Moto3 2021 membela Red Bull KTM Ajo.

“Momen itu (Rossi mencoba merekrutnya) di 2021. Kami berbincang dengannya, juga Marc VDS dan KTM untuk Moto2 (di 2022),” ujar Acosta, melansir dari Mowmag, Rabu (10/7/2024).

“Saya ingat betul kami tengah di pertengahan musim Moto3 2021, antara Silverstone dan Austria. Saya tengah belajar di Moto3, dari 10 race, saya mampu menang lima dan meraih sejumlah podium,” tambah Acosta.