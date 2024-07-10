Mengapa Banyak Penggemar MotoGP Tidak Suka dengan Marc Marquez?

MENGAPA banyak penggemar MotoGP tidak suka dengan Marc Marquez? Ternyata ada alasan di balik ketidaksukaan banyak pembalap terhadap rider berjuluk The Baby Alien tersebut.

Marc Marquez merupakan salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang sejarah. Debut di kelas premier pada 2013, ia langsung meraih gelar juara dunia di musim perdananya. Bukan hanya itu, pada medio 2013-2019, ia bahkan memenangkan 6 gelar sekaligus.

Dengan total 6 gelar di kelas teratas, pembalap asal Spanyol ini menjadi salah satu orang yang masuk ke jajaran pembalap dengan raihan juara dunia terbanyak. Ia hanya kalah dari Giacomo Agostini dengan 8 gelar serta Valentino Rossi dengan 7 gelar.

Namun dibalik prestasinya yang sangat luar biasa itu, Marc Marquez justru banyak dibenci oleh sesama pembalap maupun oleh para penggemar MotoGP.

Bagi fans Valentino Rossi, Marquez dianggap sebagai sosok yang berusaha mencegah pembalap Italia itu menjadi juara pada 2015. Tepatnya di MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, pembalap berjuluk Baby Alien itu berupaya agar Rossi tidak mencapai podium.

Asumsi ini terlihat dari bagaimana Marc Marquez dengan mudah membiarkan Jorge Lorenzo mendahuluinya. Namun saat Valentino Rossi melakukan aksi yang sama, Marquez mendadak beringas dan menghalangi The Doctor menyalipnya.