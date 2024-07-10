Diasapi Marquez Bersaudara di MotoGP Jerman 2024, Enea Bastianini Ingin Perbaiki Hal Ini

SACHSENRING – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, mengevaluasi diri usai gagal tembus 3 besar di MotoGP Jerman 2024. Usai diasapi Marquez bersaudara dalam balapan utama MotoGP Jerman 2024, Bastianini bertekad memperbaiki waktu kualifikasinya yang terbilang kurang memuaskan musim ini.

The Beast -julukan Bastianini- gagal finis di tiga besar dalam MotoGP Jerman 2024. Dia hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi keempat dalam sprint dan balapan utama di Sirkuit Sachsenring itu.

Salah satu penyebabnya adalah waktu kualifikasinya yang kurang apik. Dia hanya start dari posisi sembilan. Masalahnya, Bastianini terlalu sering memulai balapan dari baris ketiga atau keempat di musim ini.

Padahal, posisi start yang apik merupakan modal penting pembalap. Hal itu makin krusial jika balapan digelar di trek kecil yang tak memberikan banyak peluang menyalip seperti di Sachsenring.

Dari sembilan balapan yang sudah digelar musim ini, rider asal Italia itu tercatat hanya dua kali memulai balapan di depan rekan setimnya yang menjadi pemenang di Jerman, Francesco Bagnaia. Sisanya, Bastianini tak bisa mendulang hasil manis.

Bastianini banyak menghabiskan waktunya di belakang Marc Marquez dalam balapan utama di Jerman kemarin. Selain itu, dia sempat terjebak di belakang Miguel Oliveira sampai akhirnya mampu perlahan naik dan merebut tempat keempat dari tangan Franco Morbidelli.

“Memilih ban selalu menjadi tantangan di Sachsenring, Anda selalu berkendara di sisi samping. Itu sangat sulit di tikungan 8 dan 10, di mana saya kehilangan waktu, termasuk saat bertarung dengan Morbidelli. Mustahil untuk mengikuti Marc,” kata Bastianini, dilansir dari Speedweek, Selasa (10/7/2024).