HOME SPORTS MOTOGP

Raih 4 Podium dan Kuasai Peringkat 3 Klasemen MotoGP, Marc Marquez Beri Nilai 8 untuk Performanya di Awal Musim 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |03:01 WIB
Raih 4 Podium dan Kuasai Peringkat 3 Klasemen MotoGP, Marc Marquez Beri Nilai 8 untuk Performanya di Awal Musim 2024
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Paruh pertama MotoGP 2024 sudah berakhir, pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez pun memberikan nilai 8 dari 10 atas performanya di sembilan seri yang sudah dimainkan. Itu berarti Marquez merasa nilainya nyaris sempurna pada musim pertamanya bersama tim satelit Ducati tersebut.

MotoGP 2024 sedang memasuki jeda paruh musim pertama setelah bergulirnya sembilan seri balapan. Adapun seri balapan terakhir yang dimainkan para rider adalah MotoGP Jerman 2024 pada akhir pekan lalu.

Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang di seri balapan tersebut. Kemudian, Marquez bersaudara menyusul Bagnaia. Marc Marquez di posisi dua, sementara Alex Marquez di posisi tiga.

Untuk Marquez, dia tidak butuh waktu lama untuk tampil moncer bersama Gresini Ducati di musim pertamanya. The Baby Alien saat ini bahkan sedang duduk di posisi tiga dengan 166 poin.

Marc Marquez

The Baby Alien mengungkapkan 8 adalah angka tepat untuk penilaian performanya sejauh ini bersama Gresini Ducati. Pasalnya, Marquez mengungkapkan ada beberapa seri yang tidak dilaluinya dengan sempurna seperti contohnya di Belanda dan Austin.

“Bagi saya, delapan (dari 10). Itu adalah awal musim yang bagus tetapi ada beberapa kesalahan,” ujar Marquez, dipetik dari Crash, Kamis (10/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
